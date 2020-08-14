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Белоруссия в огне. Главное

«Ненавижу»: Ургант вмешался в протесты в Белоруссии 

Павел Тиунов и ещё 3 45 минут назад
Ургант обратился к белорусам
Фото: Instagram
Телеведущий Иван Ургант на своей странице в Instagram высказал слова поддержки в адрес протестующих против переизбрания Александра Лукашенко граждан Белоруссии.
Он выложил в аккаунте цвета бело-красно-белого флага Белоруссии, который является национальным историческим символом страны.

«Ненавижу насилие! И люблю Беларусь!» — подписал пост Ургант (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Подписчики телеведущего поблагодарили звезду за неравнодушие, а белорусы признались ему в ответной любви.
Ранее, как сообщал «Рамблер», американский предприниматель Илон Маск под постом о беспорядках в Белоруссии в Twitter поинтересовался, чем он может помочь протестующим. Пользователи попросили бизнесмена рассказать мировому сообществу о ситуации в республике, перечислить средства на помощь пострадавшим в столкновениях с силовиками, а также попытаться обеспечить белорусов доступом в интернет, поскольку выход в Сеть сейчас для них заблокирован.
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Шоу-бизнес , Белоруссия в огне , Иван Ургант , Александр Лукашенко , Илон Маск
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