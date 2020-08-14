Ургант обратился к белорусам

Телеведущий Иван Ургант на своей странице в Instagram высказал слова поддержки в адрес протестующих против переизбрания Александра Лукашенко граждан Белоруссии.
Он выложил в аккаунте цвета бело-красно-белого флага Белоруссии, который является национальным историческим символом страны.
«Ненавижу насилие! И люблю Беларусь!» — подписал пост Ургант (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Подписчики телеведущего поблагодарили звезду за неравнодушие, а белорусы признались ему в ответной любви.
Ранее, как сообщал «Рамблер», американский предприниматель Илон Маск под постом о беспорядках в Белоруссии в Twitter поинтересовался, чем он может помочь протестующим. Пользователи попросили бизнесмена рассказать мировому сообществу о ситуации в республике, перечислить средства на помощь пострадавшим в столкновениях с силовиками, а также попытаться обеспечить белорусов доступом в интернет, поскольку выход в Сеть сейчас для них заблокирован.