Ургант обратился к белорусам

Все новости на карте

Он выложил в аккаунте цвета бело-красно-белого флага Белоруссии, который является национальным историческим символом страны.

«Ненавижу насилие! И люблю Беларусь!» — подписал пост Ургант (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Подписчики телеведущего поблагодарили звезду за неравнодушие, а белорусы признались ему в ответной любви.