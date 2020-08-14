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Белоруссия в огне. Главное

«Его пытали»: как Лукашенко поступает с оппозицией 

Павел Тиунов и ещё 8 17 минут назад
Юрий Воскресенский, член штаба белорусского оппозиционера Виктора Бабарико, заявил о том, что получал из Москвы деньги на «дестабилизацию» ситуации в стране, под давлением КГБ, предположил в беседе с корреспондентом РИА Новости российский политолог Андрей Суздальцев. По его словам, соратник бывшего претендента на пост главы государства выглядел слишком измученным.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Воскресенский в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что принял 30 тысяч рублей от связанного с российскими властями политолога Дмитрия Болкунца на приобретение лазерных указок для борьбы с сотрудниками ОМОНа. Впоследствии он осознал, что его используют «московские кукловоды» и решил обратиться с повинной в КГБ.
Суздальцев высмеял слова Воскресенского об указках, которыми планировалось свергнуть режим Лукашенко. Заявление он назвал «бредом» и отметил, что белорусские спецслужбы слишком топорно подошли к формированию легенды, которую, по его словам, очевидно насильно вложили в уста Воскресенского.

«Он похудел в два раза за два дня — можете себе представить, что с ним творили? Совершенно черное лицо. Его, конечно, пытали», — подчеркнул политолог.

При этом Суздальцев выразил уверенность, что сотрудник КГБ никаких «московских кукловодов» не найдут, поскольку никто из Москвы беспорядками не руководит.
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В мире , Видео , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Андрей Суздальцев , Виктор Бабарико , РИА Новости
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