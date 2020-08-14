«Его пытали»: как Лукашенко поступает с оппозицией 

Юрий Воскресенский, член штаба белорусского оппозиционера Виктора Бабарико , заявил о том, что получал из Москвы деньги на «дестабилизацию» ситуации в стране, под давлением КГБ, предположил в беседе с корреспондентом РИА Новости российский политолог Андрей Суздальцев . По его словам, соратник бывшего претендента на пост главы государства выглядел слишком измученным.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Воскресенский в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что принял 30 тысяч рублей от связанного с российскими властями политолога Дмитрия Болкунца на приобретение лазерных указок для борьбы с сотрудниками ОМОНа. Впоследствии он осознал, что его используют «московские кукловоды» и решил обратиться с повинной в КГБ.

Суздальцев высмеял слова Воскресенского об указках, которыми планировалось свергнуть режим Лукашенко. Заявление он назвал «бредом» и отметил, что белорусские спецслужбы слишком топорно подошли к формированию легенды, которую, по его словам, очевидно насильно вложили в уста Воскресенского.

«Он похудел в два раза за два дня — можете себе представить, что с ним творили? Совершенно черное лицо. Его, конечно, пытали», — подчеркнул политолог.

При этом Суздальцев выразил уверенность, что сотрудник КГБ никаких «московских кукловодов» не найдут, поскольку никто из Москвы беспорядками не руководит.