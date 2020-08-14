Удар НАТО по России провалился

В дни протестов в Белграде лобби НАТО и Запада предприняли еще одну неудачную попытку вбить клин между Сербией Россией . Запад активно влияет на сербские СМИ, чтобы они организованно транслировали ложные сообщения о том, кто стоял за волнениями, и организует травлю России. Но все их усилия напрасны, считает автор.

В первые дни протестов в Белграде и Сербии среди демонстрантов были задержаны несколько иностранцев: израильтян, русских, тунисцев и так далее. Эта новость мгновенно вышла на первый план, и вскоре уже заговорили о том, что за протестами стоят внешние силы. Сразу после этого, как по команде, значительная часть СМИ начала обвинять Российскую Федерацию, что это именно она силами иностранцев хочет свергнуть власть в Сербии. На протяжении нескольких дней в СМИ только это и обсуждали и кое-где продолжают до сих пор.

Травля России началась внезапно, как будто по чьей-то команде, и участвовали в ней даже те СМИ, которые считаются близкими к власти. Это крайне необычно, если учесть, что именно они акцентируют факты выгодные власти и против нее не идут. Бесспорно, отношения между Сербией и РФ исключительно хорошие, Россия полностью и открыто поддерживает Сербию, в особенности в вопросе Косово и Метохии, а также во многом другом. Например, Россия защищает Сербию от попыток возложить на нее ответственность за геноцид.

Известно, что Россия не только продает Сербии передовое оружие по ценам ниже рыночных, но и просто дарит его. Также РФ решительно и упорно не позволяет так называемому Косово войти в самые важные международные организации, оказывая решающее влияние на некоторые страны, чтобы те отказались от признания лжегосударства Косово.

Россия много раз очень помогла Сербии справиться с последствиями стихийных бедствий, а также помогла в недавней борьбе с коронавирусом и во многом другом. Тогда как же возможно, чтобы ранее упомянутые авторитетные и тиражные (или с большой аудиторией зрителей) СМИ не замечали, что «покупаются» на дешевую пропаганду НАТО? Ответ такой: иностранные силы действительно присутствуют, но речь не о том, что протесты подстрекала Россия. Это Запад влияет на наши СМИ, чтобы они организованно и целенаправленно транслировали необъективные и ложные сообщения о том, кто стоит за волнениями. Я напомню, что у России в Сербии есть только агентство «Спутник», а у США и Европейского Союза — бесчисленное количество подконтрольных им СМИ.

Поскольку эта диверсия против России явно провалилась, в какой-то момент пошли разговоры о том, что за этой попыткой политически и информационно скомпрометировать РФ стоит «глубинное сербское государство». Раньше о нем мало кто вспоминал, но теперь, по новой версии, именно оно действует вразрез с политикой власти.

Удар по России стал еще одной неудачной попыткой лобби НАТО и Запада вбить клин между Сербией и Россией. Истинной целью этой попытки Запада (США и ЕС) было изолировать Сербию от ее важнейшего союзника, а потом легко добиться всего, что ему нужно от Сербии. Сейчас речь идет о «протаскивании» независимости Косово и его членство в ООН . Запад хочет побыстрее закрыть косовский вопрос по модели, примененной к Македонии. Но сербы если еще и верят кому-то, так это России и Путину, а вот кому они не верят, так это Западу. Так что все усилия напрасны, и шансов на успех нет. Ведь недостаточно просто отвешивать комплименты руководству Сербии, снимать фильмы о важности Сербии и ее великих людей для мира, обещать Сербии членство тут и там (когда-нибудь, при условии, что будет выполнено какое-нибудь очередное требование), оплачивать орду неправительственных организаций и спонсировать многочисленные СМИ в Сербии, а также хорошо писать и говорить о нас. Нужно сделать хоть что-то конкретное, существенное в интересах Сербии, а Запад этого не делает и не сделает. Он опекает Сербию только для того, чтобы обмануть ее и отобрать для начала Косово и Метохию, а потом, возможно с меньшими усилиями, и другие территории. Главное — территории, а не демократия, права, добрососедство или принципы. Не стоит заблуждаться.

Следующим вопросом, которым займется Запад, когда с Косово и Метохией все получится, как ему надо, будет Рашка (Санджак) и Воеводина (если их не включат в один из пакетов, который Запад предложит в рамках текущих переговоров). После или одновременно начнется разрушение Республики Сербской. Ее превратят в часть унитарной мусульманской Боснии и Герцеговины. А потом будет форсировано и членство Сербии и «независимого Косово» в НАТО. Кроме того, Косово и Метохия располагают ископаемыми богатствами и представляют для Запада исключительное геополитическое значение, так как дают возможность контролировать Европу, Ближний Восток, РФ и государства бывшего восточного блока Адриатического моря и прилегающих регионов.

Я напомню также, что именно Запад, а совсем не Россия, «специализируется» на подстрекательстве протестов в других странах. Кроме того, мы видели, как сразу после выборов в Сербии Запад (США и ЕС) начал оказывать огромное давление на страну, прежде всего в вопросе Косово и Метохии. Также в Конгрессе запущена процедура принятия декларации по Сребренице, которая возложит ответственность за геноцид на Сербию и сербов, и это будет новой попыткой разрушить Республику Сербскую. Вместе с тем США выделили огромные средства на неправительственные организации в Сербии, чтобы насаждать в нашей стране американские ценности. Было сделано еще многое и как раз в момент вакуума власти, когда правительство и Народная скупщина не обладают законной силой. Но для соблюдения принципа верховенства права, к чему тот же Запад постоянно призывает, нужно было бы остановить все переговоры до начала работы законного сербского правительства.

Так разве не очевидно, кто расшатывает Сербию извне, какой бы ни была ее власть?

Автор — бывший посол, заместитель председателя Белградского форума за равноправный мир