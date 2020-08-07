Пока вы не уснули: скандал с россиянами получил неожиданный поворот 

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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорили по телефону. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Налоговая резко заинтересовалась счетами россиян
В Ассоциации банков России (АБР) рассказали, что после отмены коронавирусных ограничений налоговики начали активно запрашивать информацию о счетах банковских клиентов.
Россия назвала условия нанесения ядерного удара
Старт баллистической ракеты с целью атаковать территорию России и/или ее союзников — условие применения Россией ядерного оружия.
"Российские боевики с юга проникли на территорию Белоруссии"
На территорию Белоруссии с юга проникли «российские боевики», заявил президент республики Александр Лукашенко украинскому журналисту Дмитрию Гордону в интервью, которое опубликовано на YouTube.
Российский след: после взрыва в Бейруте задержан россиянин
На Кипре был задержан Игорь Гречушкин, бывший владелец судна Rhosus, груз с которого предположительно стал причиной мощнейшего взрыва в Бейруте.
Украина спровоцировала арест россиян в Белоруссии
Арест россиян в Белоруссии был спровоцирован украинскими спецслужбами. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет газета «Комсомольская правда».
Польша предложила Украине помочь "вернуть Крым"
Польша намерена активно отстаивать интересы Украины в ОБСЕ, заявил переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда в инаугурационной речи.
Назвавшую Крым «украинским» Глюкозу не пустили в Киев
Украина запретила певице Наталье Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, въезд в страну на три года из-за посещения Крыма в 2014 году.
Адвокат рассказал о "бессонных ночах" Ефремова
По версии следствия, Михаил Ефремов 8 июня в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника врезался в автомобиль Lada, водитель которого, Сергей Захаров, позже умер в реанимации.