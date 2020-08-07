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Пока вы не уснули: скандал с россиянами получил неожиданный поворот 

Сергей Василенок 43 минуты назад
Пока вы не уснули: скандал с россиянами получил неожиданный поворот
Фото: ТАСС
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Путин позвонил Лукашенко

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорили по телефону. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Налоговая резко заинтересовалась счетами россиян

В Ассоциации банков России (АБР) рассказали, что после отмены коронавирусных ограничений налоговики начали активно запрашивать информацию о счетах банковских клиентов.

Россия назвала условия нанесения ядерного удара

Старт баллистической ракеты с целью атаковать территорию России и/или ее союзников — условие применения Россией ядерного оружия.

"Российские боевики с юга проникли на территорию Белоруссии"

На территорию Белоруссии с юга проникли «российские боевики», заявил президент республики Александр Лукашенко украинскому журналисту Дмитрию Гордону в интервью, которое опубликовано на YouTube.

Российский след: после взрыва в Бейруте задержан россиянин

На Кипре был задержан Игорь Гречушкин, бывший владелец судна Rhosus, груз с которого предположительно стал причиной мощнейшего взрыва в Бейруте.

Украина спровоцировала арест россиян в Белоруссии

Арест россиян в Белоруссии был спровоцирован украинскими спецслужбами. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет газета «Комсомольская правда».

Польша предложила Украине помочь "вернуть Крым"

Польша намерена активно отстаивать интересы Украины в ОБСЕ, заявил переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда в инаугурационной речи.

Назвавшую Крым «украинским» Глюкозу не пустили в Киев

Украина запретила певице Наталье Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, въезд в страну на три года из-за посещения Крыма в 2014 году.

Адвокат рассказал о "бессонных ночах" Ефремова

По версии следствия, Михаил Ефремов 8 июня в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника врезался в автомобиль Lada, водитель которого, Сергей Захаров, позже умер в реанимации.
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В мире , Михаил Ефремов , Анджей Дуда , Сергей Захаров , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Дмитрий Гордон , Федеральная налоговая служба , ОБСЕ , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Комсомольская правда
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