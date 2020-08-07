Старт баллистической ракеты с целью атаковать территорию России и/или ее союзников — условие применения Россией ядерного оружия. Об этом генерал-майор Андрей Стерлин и полковник Александр Хряпин заявили «Красной звезде».

В июне, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин подписал документ «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». В нем сказано, что соответствующая политика носит оборонительный характер, а в случае возникновения военного конфликта будет направлена на его прекращение на приемлемых для России условиях.

В ней сказано, что оборонительный характер ядерной политики России — краеугольный камень общей политики страны, Россия отдает приоритет качеству, а не количеству ядерных вооружений, не станет нападать на кого-либо, но сделает все для нейтрализации агрессии против себя, а основные угрозы исходят от коллективного Запада.

Также в ней сказано, что поступление достоверной информации о старте баллистических ракет с целью атаковать территорию России и/или ее союзников вне зависимости от того, ядерные ракеты или нет, является условием применения Россией ядерного оружия.