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Названо условие применения Россией ядерного оружия 

Артём Кульша и ещё 21 27 минут назад
Старт баллистической ракеты с целью атаковать территорию России и/или ее союзников — условие применения Россией ядерного оружия. Об этом генерал-майор Андрей Стерлин и полковник Александр Хряпин заявили «Красной звезде».
В июне, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин подписал документ «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». В нем сказано, что соответствующая политика носит оборонительный характер, а в случае возникновения военного конфликта будет направлена на его прекращение на приемлемых для России условиях.
Сегодня «Красная звезда» опубликовала статью Стерлина, начальника управления Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России, и Хряпина, ведущего научного сотрудника Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба ВС.
В ней сказано, что оборонительный характер ядерной политики России — краеугольный камень общей политики страны, Россия отдает приоритет качеству, а не количеству ядерных вооружений, не станет нападать на кого-либо, но сделает все для нейтрализации агрессии против себя, а основные угрозы исходят от коллективного Запада.
Также в ней сказано, что поступление достоверной информации о старте баллистических ракет с целью атаковать территорию России и/или ее союзников вне зависимости от того, ядерные ракеты или нет, является условием применения Россией ядерного оружия.
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Войска , Армия , Видео , Оружие , Андрей Стерлин , Владимир Путин , Военная академия генштаба , Генштаб
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