Путин позвонил Лукашенко 

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорили по телефону. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
«Президенту Белоруссии только что позвонил его российский коллега. Подробности скоро!» — сообщил канал в 13:46 по московскому времени.
С тех пор «Пул Первого» не делал новых публикаций. Пресс-служба Кремля пока не сообщала, что Путин проводил сегодня международные телефонные разговоры. Единственная новость, опубликованная сегодня на официальном сайте президента России, посвящена его встрече с генеральным директором компании «Дом.рф» Виталием Мутко.
29 июля, как сообщал «Рамблер», власти Белоруссии объявили о задержании 33 гражданин России — боевиков одной из частных военных компаний (ЧВК), которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента. В их отношении было возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.
31 июля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что задержанные россияне прибыли в Белоруссию транзитом по пути в Стамбул. 4 августа Лукашенко назвал это враньем.