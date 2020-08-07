Путин позвонил Лукашенко 

«Президенту Белоруссии только что позвонил его российский коллега. Подробности скоро!» — сообщил канал в 13:46 по московскому времени.

С тех пор «Пул Первого» не делал новых публикаций. Пресс-служба Кремля пока не сообщала, что Путин проводил сегодня международные телефонные разговоры. Единственная новость, опубликованная сегодня на официальном сайте президента России, посвящена его встрече с генеральным директором компании «Дом.рф» Виталием Мутко

29 июля, как сообщал «Рамблер», власти Белоруссии объявили о задержании 33 гражданин России — боевиков одной из частных военных компаний (ЧВК), которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента. В их отношении было возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.