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Российский след: после взрыва в Бейруте зажержан россиянин 

Павел Тиунов и ещё 5 1 час назад
На Кипре был задержан Игорь Гречушкин, бывший владелец судна Rhosus, груз с которого предположительно стал причиной мощнейшего взрыва в Бейруте. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил корреспондент телеканала Аl Jazeera Тимур Ажари.
Журналист подчеркнул, что на россиянина по просьбе сотрудников Интерпола и ливанских властей вышли киприотские полицейские. При этом отмечается, что вопрос об аресте Гречушкина не решался, его лишь опросили.

«Ливанские сыщики проинформированы о результатах опроса», — написал Ажари.

Россиянин стал объектом розыска 5 августа. Члены комиссии, разбирающейся в обстоятельствах мощнейшего взрыва в Бейруте, в результате которого пострадали несколько тысяч человек, пришли к выводу, что причиной трагедии мог стать груз аммиачной селитры с судна Rhosus. Позже выяснилось, что корабль стоял на приколе, поскольку его хозяин Игорь Гречушкин обанкротился.
Взрыв в Бейруте сравнили с Хиросимой
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперт в сфере логистики Михаил Войтенко заявил, что трагедия произошла в том числе из-за «разгильдяйства» местных властей в Бейруте. При этом специалист подчеркнул, что в порту давно сложилась практика, когда владельцев судов мучают бюрократическими проволочками, в результате предприниматели теряют деньги и, как итог, признают себя банкротами.
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Происшествия , Видео , Михаил Войтенко , Интерпол , Бейрут
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