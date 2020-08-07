На Кипре был задержан Игорь Гречушкин, бывший владелец судна Rhosus, груз с которого предположительно стал причиной мощнейшего взрыва в Бейруте . Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил корреспондент телеканала Аl Jazeera Тимур Ажари.

Журналист подчеркнул, что на россиянина по просьбе сотрудников Интерпола и ливанских властей вышли киприотские полицейские. При этом отмечается, что вопрос об аресте Гречушкина не решался, его лишь опросили.

«Ливанские сыщики проинформированы о результатах опроса», — написал Ажари.

Россиянин стал объектом розыска 5 августа. Члены комиссии, разбирающейся в обстоятельствах мощнейшего взрыва в Бейруте, в результате которого пострадали несколько тысяч человек, пришли к выводу, что причиной трагедии мог стать груз аммиачной селитры с судна Rhosus. Позже выяснилось, что корабль стоял на приколе, поскольку его хозяин Игорь Гречушкин обанкротился.