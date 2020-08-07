Назвавшую Крым «украинским» Глюкозу не пустили в Киев 

Украина запретила певице Наталье Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, въезд в страну на три года из-за посещения Крыма в 2014 году.
Певицу задержали в киевском аэропорту Борисполь, куда она прибыла из Минска. Погранслужба Украины опубликовала видеозаписьобщения с Глюкозой, на которой она называет Крым украинским.
На видео украинские пограничники спрашивают у Чистяковой-Ионовой, когда она последний раз посещала Крым. Певица отвечает, что была на полуострове около 7 лет назад, то есть в 2013 году.
Сотрудница погранслужбы исправляет певицу, отмечая, что она участвовала в концерте на территории Крыма в 2014 году.
После этого Глюкозе задают вопрос на украинском, как она относится к «оккупации Крыма Российской Федерацией».
«Я вообще никак не отношусь. Но для меня иметь возможность быть на Украине намного важнее. Но Крым — украинский…», — отвечает Чистякова-Ионова, после чего ее реплика обрывается, а запись продолжается вынесением решения о запрете певице посещения Украины сроком на три года.
Как писал «Рамблер», в январе 2020 года Служба безопасности Украины запретила Сюткину въезд в страну. В СБУ заявили, что причиной такого решения стали слова артиста о «целесообразности» присоединения Крыма к России в эфире одного из каналов.