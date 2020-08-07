Украина спровоцировала арест россиян в Белоруссии

Арест россиян в Белоруссии был спровоцирован украинскими спецслужбами. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет газета «Комсомольская правда».

Как сообщал «Рамблер», ранее 33 гражданина России были задержаны в Белоруссии. По версии белорусских правоохранителей, они прибыли в страну для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. Украина заявила, что среди задержанных есть те, кто воевал в Донбассе, и попросила их экстрадиции.

По данным источника газеты в российских спецслужбах, группа из бывших участников ЧВК «Вагнер» была завербована для охраны объектов за рубежом, «под „проекты “Роснефти» . В ее вербовке помогал один из ветеранов боевых действий в Донбассе Артем Миляев (позывной «Шаман»). Однако телефоны «кураторов» были виртуальными, а электронный ящик перестал работать спустя двое суток после ареста россиян.

Всего было завербовано 180 человек, которые были разбиты на пять групп. Четыре из них должны были из Минска лететь по маршруту Стамбул — Гавана — Каракас.

«В первой партии — «Шамана» — были преимущественно люди, имевшие раньше украинское гражданство и повоевавшие в Донбассе. К ней же присоединился Андрей Бакунович, который уже находился в Минске», — говорится в статье.

При этом россиянам были выданы билеты на самолет, которые, как впоследствии оказалось, были приобретены на Украине.

«И пока группа «Шамана» собиралась в путь, их билеты в Стамбул были аннулированы и перебронированы на 30 июля. О чем путешественников в известность даже не поставили. Впрочем, пока отряд ехал из Москвы в Минск, бронь для большинства ее членов была отменена и на 30-е число», — отмечает издание.

По данным газеты, 25 июля «Шаману» все-таки сообщили об отмене рейса и переносе полета на 30 июля, дав указание уничтожить старые билеты.

«Порвав билеты, россияне тем самым уничтожали важные улики, ниточка от которых привела бы во Львов и Киев, куда-нибудь к зданию СБУ», — говорится в статье.

Издание отмечает, что 29 июля группу «Шамана» задержали белорусские силовики, а отдельно был задержан Бакунович, что «намекает на то, что у Минска был список „пассажиров“ из Киева».