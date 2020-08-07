Польша предложила Украине помочь «вернуть Крым» 

Польша намерена активно отстаивать интересы Украины в ОБСЕ, заявил переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда в инаугурационной речи.
Он сообщил, что в 2022 году Польша будет председательствовать в ОБСЕ, и основной задачей ставит полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Дуда пообещал, что Польша приложит все усилия для восстановления контроля Киева над всей территорией страны.
«Особая возможность действовать ради безопасности нашей страны и нашего континента появится в 2022 году, когда Польша возьмет на себя председательство в ОБСЕ. Это важная задача, которая заключается и в восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности нашего соседа — Украины», — цитирует Анджея Дуду украинское издание «Главред».
Как сообщал «Рамблер», ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что через несколько лет народ России почувствует стыд из-за присоединения Крыма в 2014 году. Также он выразил уверенность, что однажды Крым вновь станет частью Украины, а без его возврата между российским и украинским народами невозможно единение и нормальное, откровенное, дружеское общение.