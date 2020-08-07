Польша предложила Украине помочь «вернуть Крым» 

«Особая возможность действовать ради безопасности нашей страны и нашего континента появится в 2022 году, когда Польша возьмет на себя председательство в ОБСЕ. Это важная задача, которая заключается и в восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности нашего соседа — Украины», — цитирует Анджея Дуду украинское издание «Главред».