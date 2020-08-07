Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Польша предложила Украине помочь «вернуть Крым» 

Вероника Полынина 5 минут назад
Польша предложила Украине помочь «вернуть Крым»
Фото: РИА Новости
Польша намерена активно отстаивать интересы Украины в ОБСЕ, заявил переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда в инаугурационной речи.
Он сообщил, что в 2022 году Польша будет председательствовать в ОБСЕ, и основной задачей ставит полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Дуда пообещал, что Польша приложит все усилия для восстановления контроля Киева над всей территорией страны.

«Особая возможность действовать ради безопасности нашей страны и нашего континента появится в 2022 году, когда Польша возьмет на себя председательство в ОБСЕ. Это важная задача, которая заключается и в восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности нашего соседа — Украины», — цитирует Анджея Дуду украинское издание «Главред».

Как сообщал «Рамблер», ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что через несколько лет народ России почувствует стыд из-за присоединения Крыма в 2014 году. Также он выразил уверенность, что однажды Крым вновь станет частью Украины, а без его возврата между российским и украинским народами невозможно единение и нормальное, откровенное, дружеское общение.
Видео дня. Звезды помешались на «обнаженке» и выкладывают свои фото
Комментарии 9
В мире , Анджей Дуда , Владимир Зеленский , ОБСЕ , Польша , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Брент Карвер
Умер Брент Карвер
В Ливане рассматривают несколько версий по взрыву
В Ливане рассматривают несколько версий по взрыву
«Глупость»: соперница Лукашенко пожалела о своем выдвижении
«Глупость»: соперница Лукашенко пожалела о своем выдвижении
Хуже COVID-19: советник Путина оценил прогноз Гейтса
Хуже COVID-19: советник Путина оценил прогноз Гейтса
Видео
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
01:22
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
Происшествия
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
00:33
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
Происшествия Катастрофы
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
00:29
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
Происшествия
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
00:45
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
00:31
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
Происшествия
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
03:45
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
Шоу-бизнес
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
00:25
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
Армия
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
01:07
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
Происшествия
Опубликовано видео истории создания «Бурана»
05:00
Опубликовано видео истории создания «Бурана»
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение