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«Российские боевики с юга проникли на территорию Белоруссии» 

Павел Тиунов 41 минуту назад
На территорию Белоруссии с юга проникли «российские боевики», заявил президент республики Александр Лукашенко украинскому журналисту Дмитрию Гордону в интервью, которое опубликовано на YouTube. По словам главы государства, о перемещении диверсионной группы белорусские спецслужбы предупредили коллеги из Украины.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в одном из минских пансионатов были задержаны 33 россиянина, которых белорусские силовики заподозрили в намерении дестабилизировать обстановку в стране накануне политических выборов. В России заявили, что речь идет о наемниках, которые летели в Венесуэлу на работу по контракту транзитом через Белоруссию. Президент страны Александр Лукашенко продолжает настаивать на версии, выдвинутой спецслужбами республики.

«Нас украинцы предупредили, что через границу южную проникла еще одна группа. Мы сейчас ищем по всей Белоруссии», — подчеркнул в интервью глава государства.

Он также добавил, что не верит в проникновение российской группы численностью всего в 30 человек. Ранее представители КГБ Белоруссии заявляли о 200 боевиках, прибывших из России.
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В мире , Видео , Александр Лукашенко , Дмитрий Гордон , КГБ РБ
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