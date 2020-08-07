«Российские боевики с юга проникли на территорию Белоруссии» 

Ранее, как сообщал «Рамблер», в одном из минских пансионатов были задержаны 33 россиянина, которых белорусские силовики заподозрили в намерении дестабилизировать обстановку в стране накануне политических выборов. В России заявили, что речь идет о наемниках, которые летели в Венесуэлу на работу по контракту транзитом через Белоруссию. Президент страны Александр Лукашенко продолжает настаивать на версии, выдвинутой спецслужбами республики.

«Нас украинцы предупредили, что через границу южную проникла еще одна группа. Мы сейчас ищем по всей Белоруссии», — подчеркнул в интервью глава государства.