Пока вы не уснули: доллар побил рекорд 

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Раскрыта реакция Путина на задержание россиян в Минске
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности рассчитывают на скорое освобождение задержанных в Белоруссии россиян.
Турция уничтожила российские «Панцири» в Ливии и Сирии
Более 20 российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» были потеряны в Сирии и Ливии. Об этом сообщает Defense Express.
Россия сбила «Прогресс»
Фрегат «Адмирал Эссен» сбил ракету «Прогресс» из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Штиль». Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
ЧП на российской турбазе: в номере обнаружили трупы
Четыре человека, в том числе ребенок, найдены мертвыми в номере на турбазе недалеко от озера Ая. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщает ТАСС.
Умерла Оксана Воронина
Украинская актриса Оксана Воронина скончалась на 53-м году жизни. Об этом сообщается на странице Театра русской драмы имени Леси Украинки в Facebook.
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Сегодня американская валюта впервые с 14 мая преодолела планку в 74 рубля. Об этом со ссылкой на данные Московской биржи сообщает РБК.
Россия пригрозила США поставками оружия в Донбасс
Россия будет вынуждена начать поставку оружия в Донбасс, если в США примут закон о выделении $300 млн в год на военную помощь Украине. Об этом заявил «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
ЧП в метро Москвы: полиция запретила остановку поездам
Поезда проезжали одну из станций Московского метрополитена без остановки по требованию сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы.
Украина и Белоруссия "объединились" на границе
Украинские и белорусские пограничники с середины июля проводят совместную операцию «Зубр — 2020» для противодействия противоправной деятельности на границе, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Школьницу жестоко изнасиловали в гостях у тети
Суд приговорил жителя Астраханской области к 14 годам лишения свободы за изнасилование племянницы. Об этом говорится на сайте СУ СК России по региону.