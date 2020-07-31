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Пока вы не уснули: доллар побил рекорд 

Сергей Василенок 51 минуту назад
Пока вы не уснули: доллар побил рекорд
Фото: ТАСС
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Раскрыта реакция Путина на задержание россиян в Минске

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности рассчитывают на скорое освобождение задержанных в Белоруссии россиян.

Турция уничтожила российские «Панцири» в Ливии и Сирии

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Россия сбила «Прогресс»

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Обвал рубля: доллар побил рекорд

Сегодня американская валюта впервые с 14 мая преодолела планку в 74 рубля. Об этом со ссылкой на данные Московской биржи сообщает РБК.

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ЧП в метро Москвы: полиция запретила остановку поездам

Поезда проезжали одну из станций Московского метрополитена без остановки по требованию сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Украина и Белоруссия "объединились" на границе

Украинские и белорусские пограничники с середины июля проводят совместную операцию «Зубр — 2020» для противодействия противоправной деятельности на границе, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Школьницу жестоко изнасиловали в гостях у тети

Суд приговорил жителя Астраханской области к 14 годам лишения свободы за изнасилование племянницы. Об этом говорится на сайте СУ СК России по региону.
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В мире , Оксана Воронина , Калашников Леонид Иванович , Владимир Путин , Госдума , Московская биржа , РИА Новости , Кино-Театр.Ру , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Reuters
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