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Стала известна реакция Путина на задержание россиян в Белоруссии 

Алиса Селезнёва 19 минут назад
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности рассчитывают на скорое освобождение задержанных в Белоруссии россиян. Об этом сообщает РИА Новости.
Как писал «Рамблер», ранее власти Белоруссии объявили о задержании 33 россиян, заявив, что они приехали в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента. Было возбуждено уголовное дело.
Песков отметил, что вопрос о задержании российских граждан был поднят во время совещания президента России с постоянными членами Совета безопасности страны.

«Состоялся обстоятельный разговор об инциденте с задержанием российских граждан в Белоруссии», — пояснил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что в ходе совещания была выражена надежда на то, что «уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность» и «безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены».
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Политика , Видео , Владимир Путин
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