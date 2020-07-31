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Украина заявила о ведении совместной с Белоруссией операции на границе 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Украина и Белоруссия объединились на границе
Фото: РИА Новости
Украинские и белорусские пограничники с середины июля проводят совместную операцию «Зубр — 2020» для противодействия противоправной деятельности на границе, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

«В рамках противодействия противоправной деятельности на украино-белорусском участке государственной границы с середины июля этого года началась совместная специальная пограничная операция «Зубр — 2020». Такие совместные мероприятия между пограничниками Украины и Республики Белорусия проходят на регулярной основе ежегодно по договоренности пограничных ведомств. Нынешние мероприятия продлятся до конца октября», — говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Во избежание нарушений на границе пограничники проводят оперативно-разыскные, профилактические, режимные и другие мероприятия как вне пунктов пропусков, так и в них. Помимо пограничных нарядов патрулированием границы занимается и беспилотная авиация.
Пограничные отряды регулярно обмениваются информацией, отметили в Госпогранслужбе.
В четверг пресс-служба белорусского МИД сообщила, что Минск договорился с Киевом об усилении погранрежима для недопущения дестабилизации на фоне избирательной кампании в Белоруссии. Такое решение было принято в связи с задержанием на территории республики 33 россиян, которых, по данным Следственного комитета Белоруссии, подозревают в подготовке массовых беспорядков. Как отмечало белорусское внешнеполитическое ведомство, некоторые из задержанных также имеют украинское гражданство.
В то же время посол России в стране Дмитрий Мезенцев сообщал, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор. Он отмечал, что россияне собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов».
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СНГ , В мире , Украина , Дмитрий Мезенцев , МИД , РИА Новости
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