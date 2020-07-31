Украина и Белоруссия объединились на границе

«В рамках противодействия противоправной деятельности на украино-белорусском участке государственной границы с середины июля этого года началась совместная специальная пограничная операция «Зубр — 2020». Такие совместные мероприятия между пограничниками Украины и Республики Белорусия проходят на регулярной основе ежегодно по договоренности пограничных ведомств. Нынешние мероприятия продлятся до конца октября», — говорится в сообщении, передает РИА «Новости».