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Умерла Оксана Воронина

Мария Иванова
иещё 3
51 минуту назад
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Украинская актриса Оксана Воронина скончалась на 53-м году жизни. Об этом сообщается на странице Театра русской драмы имени Леси Украинки в Facebook.
Умерла Оксана Воронина
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru
В театре рассказали, что актриса страдала от тяжелой болезни.
«Она была не просто олицетворением красоты, но и умела ее замечать и создавать. Королева и героиня на сцене до последнего вздоха героически держалась в жизни», - подчеркнули ее коллеги.
Воронина играла в Театре имени Леси Украинки почти 20 лет. Среди ее работ - роли в спектаклях «Дон Кихот. 1938 год», «Ревизор», «Маскарад», «Странная миссис Сэвидж» и сериалах «Крепостная», «Только не отпускай меня» и «Владыка Андрей».
Прощание с актрисой состоится 1 августа на территории морга Киевской городской клинической больницы номер восемь.
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно о смерти украинской актрисы Марины Куклиной на 34-м году жизни. Она играла в Театре на Липках и снялась в сериалах «Возвращение Мухтара», «Моя бабушка Фанни Каплан» и других.
Комментарии2
Общество,Украина,Марина Куклина,Оксана Воронина,Дон Кихот
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