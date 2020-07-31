Россия пригрозила США поставками оружия в Донбасс 

Россия вынуждена начать поставку оружия в Донбасс в ответ на военную помощь, которую США оказывает Киеву . Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников

«Я считаю, что выделение в США 300 млн долларов на военную помощь Украине открывает нам двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять — ДНР и ЛНР. В таких условиях мы имеем тоже право поставлять оружие в эти республики официально», — приводит слова Калашникова «Интерфакс».

Он отметил, что если США поставляют Киеву летальное оружие, то Россия обязана защитить жителей Донбасса, если не военной силой, то хотя бы поставкой оружия. Депутат подчеркнул, что не стоит этого стесняться.

Группа американских сенаторов разработала законопроект, который предлагает ежегодно выделять Украине 300 млн долларов в качестве военной помощи. В рамках этой поддержки также предполагается поставка летальных вооружений. По словам республиканца Джима Рича, этот законопроект обеспечит Киеву возможность защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Осенью, как напоминает «Национальная служба новостей», военная помощь Киеву была приостановлена.