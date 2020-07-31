Более 20 российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» были потеряны в Сирии Ливии . Об этом сообщает Defense Express.

Defense Express, как сообщал «Рамблер», — украинская информационно-консалтинговая компания. 11 июня она сообщила на своем сайте, что из собственных источников узнала о том, что, по состоянию на 5 июня 2020 года, общие потери «Панцирь-С1» в Сирии и Ливии составляют 23 единицы: восемь — в Сирии, 15 — в Ливии.

Большинство из них были уничтожены турецкими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Байрактар ТБ2» (Bayraktar TB2) при помощи высокоточных боеприпасов МАМ-Л (MAM-L).

«"Панцирь-С1" не может справиться с задачей противовоздушной обороны», — сообщает Defense Express.

Помимо массовых потерь этого ЗРПК, в компании назвали свидетельством этого то, что Россия направила на помощь Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара зенитный ракетный комплекс «Бук».

На прошлой неделе в ЛНА сообщили, что сбили турецкий БПЛА из «Панциря-С1» на севере Ливии к западу от города Сирт.