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ЧП на турбазе: в номерах найдены трупы людей 

Алиса Селезнёва 36 минут назад
ЧП на российской турбазе: в номере обнаружили трупы
Фото: РИА Новости
Четыре человека, в том числе ребенок, найдены мертвыми в номере на турбазе недалеко от озера Ая. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщает ТАСС.

«Был вскрыт один из номеров, люди долго не выходили. Там обнаружили четыре тела, в том числе несовершеннолетнего ребенка», — заявил источник.

По информации газеты «Московский комсомолец на Алтае», смерть постояльцев сотрудники турбазы, считавшие, что те просто не хотят, чтобы их беспокоили, обнаружили в день выселения. После того, как гости не ответили на звонки и не вышли, обеспокоенные администраторы вскрыли дверь.
По неподтвержденной информации, смерть наступила еще 27 июля. Об этом говорит состояние тел. Одна из рабочих версий — отравление, пояснил изданию осведомленный источник.
«Рамблер» писал, что ранее при попытке сделать селфи в Красноярском крае погибла туристка. Она оступилась на смотровой площадке в Курагинском районе и упала с высоты 50 метров.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС
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