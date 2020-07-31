ЧП на российской турбазе: в номере обнаружили трупы

Четыре человека, в том числе ребенок, найдены мертвыми в номере на турбазе недалеко от озера Ая. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщает ТАСС.

«Был вскрыт один из номеров, люди долго не выходили. Там обнаружили четыре тела, в том числе несовершеннолетнего ребенка», — заявил источник.

По информации газеты «Московский комсомолец на Алтае», смерть постояльцев сотрудники турбазы, считавшие, что те просто не хотят, чтобы их беспокоили, обнаружили в день выселения. После того, как гости не ответили на звонки и не вышли, обеспокоенные администраторы вскрыли дверь.

По неподтвержденной информации, смерть наступила еще 27 июля. Об этом говорит состояние тел. Одна из рабочих версий — отравление, пояснил изданию осведомленный источник.

«Рамблер» писал, что ранее при попытке сделать селфи в Красноярском крае погибла туристка. Она оступилась на смотровой площадке в Курагинском районе и упала с высоты 50 метров.