Школьницу жестоко изнасиловали в гостях у тети

Суд приговорил жителя Астраханской области к 14 годам лишения свободы за изнасилование племянницы. Об этом говорится на сайте СУ СК России по региону.
«Установлено, что мужчина, находясь в одном из сел Икрянинского района области по месту своего жительства, в июне 2016 года 5 раз совершил изнасилование 13-летней племянницы своей супруги, которая гостила у него и его семьи», — отмечается в сообщении.
По данным ведомства, 41-летний подсудимый был признан виновным и приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
«Рамблер» писал, что ранее в Абакане был арестован 50-летний местный житель, который обвиняется в изнасиловании 8-летней девочки, которую обманом заманил в гараж.