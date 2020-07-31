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Россиянин пять раз изнасиловал 13-летнюю племянницу жены 

Алиса Селезнёва и ещё 2 9 минут назад
Школьницу жестоко изнасиловали в гостях у тети
Фото: ТАСС
Суд приговорил жителя Астраханской области к 14 годам лишения свободы за изнасилование племянницы. Об этом говорится на сайте СУ СК России по региону.

«Установлено, что мужчина, находясь в одном из сел Икрянинского района области по месту своего жительства, в июне 2016 года 5 раз совершил изнасилование 13-летней племянницы своей супруги, которая гостила у него и его семьи», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, 41-летний подсудимый был признан виновным и приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
«Рамблер» писал, что ранее в Абакане был арестован 50-летний местный житель, который обвиняется в изнасиловании 8-летней девочки, которую обманом заманил в гараж.
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Криминал , Происшествия , ФСИН
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