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Пока вы не уснули: между Москвой и Минском разгорается громкий скандал 

Сергей Василенок 45 минут назад
Пока вы не уснули: между Москвой и Минском разгорается громкий скандал
Фото: РИА Новости
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"Может качнуться в любую сторону": Путин предупредил россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что снимать ограничения, введенные из-за нового коронавируса, надо осторожно. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это конец": миру предрекли нефтяной шок

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 способна стать причиной конца эры нефти. Это, как сообщает Reuters, допускают в Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

Россия отказалась от "Большой семерки"

Германия и США спорят о необходимости приглашения России на очередной саммит «Большой семерки». При этом Москва отмечает, что ей этот формат переговоров уже не так интересен и выступает за встречу «ядерной пятерки».

В России может лопнуть «ипотечный пузырь»

Российским властям следует принять меры для предотвращения ипотечного кризиса, который может начаться из-за инициированной руководством страны программы льготного кредитования под 6,5 процента годовых.

Новая версия: COVID убивал людей еще в 2012 году

Американские ученые предположили, что первый случай заболевания COVID-19 был зафиксирован еще в 2012 году, сообщают «Известия». Исследователи пришли к такому выводу, изучив научные работы китайских коллег о загадочной смерти трех шахтеров.

Минск официально уведомил Москву о задержании 32 россиян

Кадр эфира телеканала "Беларусь 1"
Посольство России получило от министерства иностранных дел Белоруссии официальное уведомление о задержании в республике 32 российских граждан, сообщили в пресс-службе диппредставительства.

«Вагнеровцев» под Минском выдало странное поведение

Задержанную в санатории под Минском группу бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК), которых белорусские СМИ назвали российскими наемниками, выдало странное поведение. Об этом в среду, 29 июля, сообщает БЕЛТА.

ЕС принял решение по открытию границ для россиян

Европейский союз (ЕС) решил не расширять до конца августа список стран, для которых будут открыты внешние границы стран-членов, сообщил советник посольства Нидерландов в Москве Тимен Каувенаар.

Турция готовится к войне с еще одной страной

Турция создает плацдарм в Нигере на случай войны с Египтом. Об этом сообщает Middle East Monitor.

ЧП в метро: нападение на пассажиров

скриншот
В столичной подземке мужчина без видимых на то причин распылил в сторону пассажиров содержимое газового баллончика, сообщает Telegram-канал Агентства «Москва».

"Вместо Ефремова в машине был каскадер"

По мнению поклонницы Михаила Ефремова, смертельное ДТП с его участием было «грандиозной подставой», а самого актера даже не было в машине. Об этом сообщает «ПолитЭксперт».
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В мире , Владимир Путин , ЕС , ОПЕК , газета "Известия" , РИА Новости , АГН "Москва" , Reuters , Минск , Москва
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