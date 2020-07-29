Американские ученые предположили, что первый случай заболевания COVID-19 был зафиксирован еще в 2012 году, сообщают «Известия». Исследователи пришли к такому выводу, изучив научные работы китайских коллег о загадочной смерти трех шахтеров.

Ученые Джонатан Лэтэм и Эллисон Уилсон взяли за основу магистерскую работу сотрудника Медицинского университета Кунь Мина, в которой описаны случаи заболевания неизвестным ранее типом пневмонии. В диссертации содержатся сведения о протекании болезни у шести шахтеров в 2012 году, трое из которых впоследствии скончались.

Американцы подчеркивают, что у всех пациентов наблюдались схожие с COVID-19 симптомы: сухой кашель, прерывистое дыхание, повышенное тромбообразование и др. В заключении научной работы говорится, что шахтеры заразились вирусом от китайской рыжей подковообразной летучей мыши.

Лэтэм и Уилсон полагают, что вирус животного мутировал в организме человека, став тем, что в настоящее время известен, как SARS-CoV-2. Именно его китайские ученые изъяли для исследований. Впоследствии, по мнению исследователей, вирус оказался в Уханьской лаборатории и благополучно оттуда «сбежал» в 2019 году.

Ранее, как сообщал "Рамблер", в Оксфордском университете прозвучала версия о том, что коронавирус мог зародиться не в Китае, как считается сегодня. По словам сотрудника Центра доказательной медицины Тома Джефферсона, еще зимой 2019 года инфекция была замечена в Барселоне, Милане и Турине. При этом первый случай заболевания COVID-19 был зафиксирован на Фолклендских островах.