Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Люди болели COVID-19 еще в 2012 году 

Павел Тиунов 21 минуту назад
Американские ученые предположили, что первый случай заболевания COVID-19 был зафиксирован еще в 2012 году, сообщают «Известия». Исследователи пришли к такому выводу, изучив научные работы китайских коллег о загадочной смерти трех шахтеров.
Ученые Джонатан Лэтэм и Эллисон Уилсон взяли за основу магистерскую работу сотрудника Медицинского университета Кунь Мина, в которой описаны случаи заболевания неизвестным ранее типом пневмонии. В диссертации содержатся сведения о протекании болезни у шести шахтеров в 2012 году, трое из которых впоследствии скончались.
Американцы подчеркивают, что у всех пациентов наблюдались схожие с COVID-19 симптомы: сухой кашель, прерывистое дыхание, повышенное тромбообразование и др. В заключении научной работы говорится, что шахтеры заразились вирусом от китайской рыжей подковообразной летучей мыши.
Лэтэм и Уилсон полагают, что вирус животного мутировал в организме человека, став тем, что в настоящее время известен, как SARS-CoV-2. Именно его китайские ученые изъяли для исследований. Впоследствии, по мнению исследователей, вирус оказался в Уханьской лаборатории и благополучно оттуда «сбежал» в 2019 году.
Ранее, как сообщал "Рамблер", в Оксфордском университете прозвучала версия о том, что коронавирус мог зародиться не в Китае, как считается сегодня. По словам сотрудника Центра доказательной медицины Тома Джефферсона, еще зимой 2019 года инфекция была замечена в Барселоне, Милане и Турине. При этом первый случай заболевания COVID-19 был зафиксирован на Фолклендских островах.
Комментарии 33
Наука , В мире , Наука и техника , Общество , Американские ученые , Человек года , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У берегов Антарктиды нашли угрозу всей цивилизации
У берегов Антарктиды нашли угрозу всей цивилизации
Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
«Она глупая женщина, вот и все»
«Она глупая женщина, вот и все»
Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ
Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ
Видео
Опубликовано видео пойманного в Балашихе крокодила
00:52
Опубликовано видео пойманного в Балашихе крокодила
Общество Новости Москвы
Ефремов отправился на первое заседание в суд и попал на видео
00:57
Ефремов отправился на первое заседание в суд и попал на видео
Происшествия
Дождь из лифчиков и трусов прошел в Подмосковье
01:35
Дождь из лифчиков и трусов прошел в Подмосковье
Общество
Опубликовано видео транспортировки МиГ-29
00:34
Опубликовано видео транспортировки МиГ-29
Армия
Избитые охраной отдыхающие попали на видео
03:32
Избитые охраной отдыхающие попали на видео
Происшествия
Появилось видео начала строительства реактора ITER
02:44
Появилось видео начала строительства реактора ITER
Наука и техника
Школьница осквернила памятник и попала на видео
03:16
Школьница осквернила памятник и попала на видео
Происшествия
Прикуривший в храме подросток попал на видео
01:19
Прикуривший в храме подросток попал на видео
Происшествия
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
00:20
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
Последствия столкновения двух поездов в Петербурге попали на видео
00:13
Последствия столкновения двух поездов в Петербурге попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение