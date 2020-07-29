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ЕС отказался открывать границы для россиян до конца лета 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 34 29 минут назад
Европейский союз (ЕС) решил не расширять до конца августа список стран, для которых будут открыты внешние границы стран-членов, сообщил советник посольства Нидерландов в Москве Тимен Каувенаар.
Каувенаар заявил, что в ЕС, напротив, обсуждают закрытие границ с некоторыми государствами в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, передает РБК.
Дипломат подчеркнул, что о послаблениях речь не идет.

«Что касается России, то в силу высокой заболеваемости невозможно говорить о том, что эта страна в краткосрочной перспективе может перейти в другой список», — добавил он.

Ранее страны ЕС договорились о новых правилах для путешествий по Европе. В частности, пассажиры, путешествующие по Европе, будут обязаны носить защитные маски на борту самолета и в аэропортах.
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Европа , Видео , В мире , ЕС , Москва , Нидерланды
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