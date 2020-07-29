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«Может качнуться в любую сторону»: Путин о снятии ограничений 

Мария Иванова 21 минуту назад
Президент России Владимир Путин заявил, что снимать ограничения, введенные из-за нового коронавируса, надо осторожно. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление президент сделал 29 июля на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
Путин подчеркнул, что необоснованная поспешность при снятии ограничений грозит повторным ростом заболеваемости.

«Ситуация остается сложной, может качнуться в любую сторону», — сказал президент.

Он рассказал, что в июне-июле число заражений коронавирусом в России сокращается. Количество новых случаев сейчас почти в два раза ниже, чем во время пика заболеваемости в мае.
Как сообщал «Рамблер», к 24 июля все регионы России приступили к отмене ограничений, большинство из них находится на первом-втором этапах выхода из самоизоляции (всего таких этапов три).
Политика , Видео , Владимир Путин
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