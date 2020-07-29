Турция создает плацдарм в Нигере на случай войны с Египтом . Об этом сообщает Middle East Monitor.

Несколько недель назад, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу совершил турне по странам Африки. В том числе он посетил Нигер. Там он встретился с президентом страны Махамаду Иссуфу.

В субботу Middle East Monitor сообщил, что в ходе встречи Чавушоглу и Иссуфу обсудили в том числе влияние ситуации в Ливии на их страны и подписали соглашение о военном сотрудничестве. Издание интерпретировало это таким образом, что Турция создает плацдарм в стране, которая граничит с Ливией, на случай возможной наземной конфронтации с Египтом.

В Ливии параллельно существуют временное правительство, которое базируется на востоке страны и поддерживается Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, и Правительство национального согласия (ПНС) политика Фаиза Сарраджа в Триполи.

Турция поддерживает ПНС, а Египет — временное правительство. Ранее президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси неоднократно обещал пресечь поддержку Турцией ПНС.