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Турция готовится к войне с Египтом 

Артём Кульша 26 минут назад
Турция создает плацдарм в Нигере на случай войны с Египтом. Об этом сообщает Middle East Monitor.
Несколько недель назад, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу совершил турне по странам Африки. В том числе он посетил Нигер. Там он встретился с президентом страны Махамаду Иссуфу.
В субботу Middle East Monitor сообщил, что в ходе встречи Чавушоглу и Иссуфу обсудили в том числе влияние ситуации в Ливии на их страны и подписали соглашение о военном сотрудничестве. Издание интерпретировало это таким образом, что Турция создает плацдарм в стране, которая граничит с Ливией, на случай возможной наземной конфронтации с Египтом.
В Ливии параллельно существуют временное правительство, которое базируется на востоке страны и поддерживается Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, и Правительство национального согласия (ПНС) политика Фаиза Сарраджа в Триполи.
Турция поддерживает ПНС, а Египет — временное правительство. Ранее президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси неоднократно обещал пресечь поддержку Турцией ПНС.
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В мире , Армия , Видео , Конфликты , Мевлют Чавушоглу , Египет , Нигер , Турция
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