В столичной подземке мужчина без видимых на то причин распылил в сторону пассажиров содержимое газового баллончика, сообщает Telegram-канал Агентства «Москва». Какое-то время хулиган продолжил сидеть на своем месте, на затем покинул вагон.

Инцидент произошел в электропоезде, следовавшем по Таганско-Краснопресненской линии. Действия мужчины зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в вагоне. На записи видно, как мужчина достает баллончик и распыляет его в сторону сидящих напротив пассажиров. Люди, закрывая лицо, бросились от обидчика в другой конец вагона, а он продолжил сидеть на своем месте. Спустя некоторое время он вышел на платформу.

«Злоумышленник был задержан полицией на платформе станции метро «Пролетарская». Трое очевидцев произошедшего, указавшие на мужчину, позже в отделе полиции написали заявления», — цитирует агентство слова замначальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерины Гузь.

Известно, что на момент инцидента задержанный был пьян. В отношении него был составлен протокол за нахождение в общественном месте в неподобающем состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.