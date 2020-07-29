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Россиян напал на пассажиров метро с газовым баллончиком 

Павел Тиунов и ещё 2 29 минут назад
В столичной подземке мужчина без видимых на то причин распылил в сторону пассажиров содержимое газового баллончика, сообщает Telegram-канал Агентства «Москва». Какое-то время хулиган продолжил сидеть на своем месте, на затем покинул вагон.
Инцидент произошел в электропоезде, следовавшем по Таганско-Краснопресненской линии. Действия мужчины зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в вагоне. На записи видно, как мужчина достает баллончик и распыляет его в сторону сидящих напротив пассажиров. Люди, закрывая лицо, бросились от обидчика в другой конец вагона, а он продолжил сидеть на своем месте. Спустя некоторое время он вышел на платформу.

«Злоумышленник был задержан полицией на платформе станции метро «Пролетарская». Трое очевидцев произошедшего, указавшие на мужчину, позже в отделе полиции написали заявления», — цитирует агентство слова замначальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерины Гузь.

Известно, что на момент инцидента задержанный был пьян. В отношении него был составлен протокол за нахождение в общественном месте в неподобающем состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.
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Происшествия , Видео , Екатерина Гузь , МВД , АГН "Москва"
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