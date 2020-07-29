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«В машине был каскадер»: фанатка вступилась за Ефремова 

Алиса Селезнёва 11 минут назад
По мнению поклонницы Михаила Ефремова, смертельное ДТП с его участием было «грандиозной подставой», а самого актера даже не было в машине. Об этом сообщает «ПолитЭксперт».
Как писал «Рамблер», авария с участием актера произошла в Москве 8 июня. Автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого умер. Позже выяснилось, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов был отправлен под домашний арест, ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Сегодня в Москве должно было пройти предварительное заседание по делу. К зданию суда пришла поклонница Ефремова и рассказала журналистам свою версию событий.

«Это грандиозная подстава, это покушение на жизнь Ефремова. Мало того, что ему подсыпали наркотики, ему еще подсыпали снотворное. Подсыпали, вкололи или дали вдохнуть, неизвестно», — заявила женщина в футболке с портретом актера.

По ее словам, в момент ДТП Ефремова вообще не было в машине. А свидетели, утверждающие, что актер был за рулем, — подставные байкеры, которые якобы решили отомстить Ефремову за то, что он «прошелся по ним сатирой».

«Каскадер был. А Ефремова привезли в другой машине, отдельно, и высадили на клумбу. Недаром нам этих кадров не показывают. Там был монтаж, вырезана часть кадров. Но на украинском ТВ эти кадры были. Мы их добыли. Уже даже известно, кто этот убийца, кто киллер, который сидел за рулем и подставил Ефремова», — пояснила она.

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Происшествия , Видео
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