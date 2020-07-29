По мнению поклонницы Михаила Ефремова, смертельное ДТП с его участием было «грандиозной подставой», а самого актера даже не было в машине. Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

Как писал «Рамблер», авария с участием актера произошла в Москве 8 июня. Автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого умер. Позже выяснилось, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов был отправлен под домашний арест, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Сегодня в Москве должно было пройти предварительное заседание по делу. К зданию суда пришла поклонница Ефремова и рассказала журналистам свою версию событий.

«Это грандиозная подстава, это покушение на жизнь Ефремова. Мало того, что ему подсыпали наркотики, ему еще подсыпали снотворное. Подсыпали, вкололи или дали вдохнуть, неизвестно», — заявила женщина в футболке с портретом актера.

По ее словам, в момент ДТП Ефремова вообще не было в машине. А свидетели, утверждающие, что актер был за рулем, — подставные байкеры, которые якобы решили отомстить Ефремову за то, что он «прошелся по ним сатирой».