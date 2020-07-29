Германия и США спорят о необходимости приглашения России на очередной саммит «Большой семерки». При этом Москва отмечает, что ей этот формат переговоров уже не так интересен и выступает за встречу «ядерной пятерки». В том, какой сценарий развития событий наиболее вероятен, разбиралось РИА Новости.

Несмотря на то, что в этом году Германия и США отмечают 65-летие дипломатических отношений, юбилей может быть омрачен. Вашингтон и Берлин спорят о возможном выводе из Германии 9,5 тысячи американских военных, российских газопроводах «Северный поток-2» и «Турецкий поток» и о планах создать альянс против Китая.

Так, в США хотели бы привлечь в альянс Россию, и американский лидер Дональд Трамп вспомнил об идее пригласить на предстоящий в сентябре саммит G7 президента Владимира Путина . В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Китай действительно становится «главным внешнеполитическим вызовом», однако, по ее словам, «трансформация G7 в антикитайский альянс не отвечает интересам Берлина».

При этом в МИД Совете Федерации исключили участие в каких-либо антикитайских объединениях, подчеркнув, что сотрудничество с Китаем — приоритет для России. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва не нацелена на возвращение в «Большую семерку» и считает более эффективной работу в формате G20.

Большой интерес также вызвала инициатива Владимира Путина, предложившего организовать саммит пяти ядерных держав — постоянных членов Совета Безопасности ООН . Предварительно «саммит пяти» запланировали на сентябрь. Уже известно, что на нем будут обсуждаться ситуация в конфликтных регионах, контроль над стратегическими вооружениями и совместная борьба с терроризмом.

«Рамблер» писал, что ранее российские и китайские эксперты в совместном докладе отметили, что стратегический курс США сместился с борьбы с терроризмом на соперничество с Россией и Китаем. С одной стороны, это невыгодно России, так как она не может играть активную роль в предотвращении или смягчении китайско-американской конфронтации. С другой стороны, России сможет наращивать сотрудничество с Китаем.