Мишустин сделал заявление по ипотеке
Глава кабинета министров России Михаил Мишустин заявил о наличии потенциала для дальнейшего снижения ипотечных ставок и возможности расширения выдачи ипотеки на льготных условиях.
Иран раскрыл причины уничтожения украинского Boeing
Украинский самолет «Боинг» был сбит в Иране в результате человеческой ошибкой. Об этом, как сообщает издание Reuters, заявил военный прокурор провинции Тегеран Голам Аббас Торки.
Названа причина взрыва в Москве
Соцсети
На улице Проходчиков в Москве мог взорваться газ. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
Трамп «жестко» предупредил Россию
Президент США сделал «жесткое» предупреждение России, объявив о возможной переброске американских войск из Германии в Польшу, считает иранское агентство Akharin Khabar.
Лавров рассказал об открытии границ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не знает, когда откроются границы России. Об этом он сообщил телеканалу RT.
«Доллар и евро побьют рекорд роста»
О причинах возможного ослабления российской валюты по отношению к доллару и евро рассказал «Российской газете» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
Пакеты для трупов: Проценко о скандале в Коммунарке
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал информацию о выброшенных пакетах для тел и медицинских документах пациентов, подчеркнув, что медкарты из клиники не пропадали.
В России появился "налог на воду"
"Налог на воду" был введен в России. Об этом сообщает издание «Лайф».
Европа сливает Украину
Европа смывает будущее Украины ради собственной выгоды. Об этом политолог Андрей Манчук заявил в колонке для издания «Взгляд».
Историк Соколов устроил истерику в суде
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, получил предупреждение от судьи из-за устроенной на заседании суда истерики.