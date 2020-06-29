Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пока вы не уснули: в России появился новый налог 

Сергей Василенок 1 час назад
Пока вы не уснули: в России появился новый налог
Фото: depositphotos.com

Мишустин сделал заявление по ипотеке

Глава кабинета министров России Михаил Мишустин заявил о наличии потенциала для дальнейшего снижения ипотечных ставок и возможности расширения выдачи ипотеки на льготных условиях.

Иран раскрыл причины уничтожения украинского Boeing

Украинский самолет «Боинг» был сбит в Иране в результате человеческой ошибкой. Об этом, как сообщает издание Reuters, заявил военный прокурор провинции Тегеран Голам Аббас Торки.

Названа причина взрыва в Москве

Соцсети
На улице Проходчиков в Москве мог взорваться газ. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».

Трамп «жестко» предупредил Россию

Президент США сделал «жесткое» предупреждение России, объявив о возможной переброске американских войск из Германии в Польшу, считает иранское агентство Akharin Khabar.

Лавров рассказал об открытии границ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не знает, когда откроются границы России. Об этом он сообщил телеканалу RT.

«Доллар и евро побьют рекорд роста»

О причинах возможного ослабления российской валюты по отношению к доллару и евро рассказал «Российской газете» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Пакеты для трупов: Проценко о скандале в Коммунарке

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал информацию о выброшенных пакетах для тел и медицинских документах пациентов, подчеркнув, что медкарты из клиники не пропадали.

В России появился "налог на воду"

"Налог на воду" был введен в России. Об этом сообщает издание «Лайф».

Европа сливает Украину

Европа смывает будущее Украины ради собственной выгоды. Об этом политолог Андрей Манчук заявил в колонке для издания «Взгляд».

Историк Соколов устроил истерику в суде

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, получил предупреждение от судьи из-за устроенной на заседании суда истерики.
Видео дня. Как Максим Фадеев похудел на 100 килограмм
Комментарии 94
В мире , Андрей Манчук , Михаил Коган , Михаил Мишустин , Сергей Лавров , Олег Соколов , Boeing , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Russia Today , ИТАР-ТАСС , "Российская газета" , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Калашников» рассекретил новый пулемет
«Калашников» рассекретил новый пулемет
Раскрыта правда о появлении коронавируса
Раскрыта правда о появлении коронавируса
Москва больше не готова платить за «дружбу и братство»
Москва больше не готова платить за «дружбу и братство»
«Он и предаст, и продаст». Российским властям посоветовали не доверять…
«Он и предаст, и продаст». Российским властям посоветовали не доверять…
Видео
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
01:06
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
01:43
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
01:11
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
06:23
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
Защищающие дом с оружием супруги в США попали на видео
00:31
Защищающие дом с оружием супруги в США попали на видео
Происшествия В мире
В ВОЗ раскрыли «суровую реальность» пандемии
00:57
В ВОЗ раскрыли «суровую реальность» пандемии
В мире
Опубликовано видео учений по спасению затонувшей подлодки
01:06
Опубликовано видео учений по спасению затонувшей подлодки
Армия Войска
Шафран прокомментировала унижения Соловьева
02:58
Шафран прокомментировала унижения Соловьева
Общество
Волочковой грозит уголовная ответственность
00:48
Волочковой грозит уголовная ответственность
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение