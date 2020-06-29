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Названа причина взрыва в Москве 

Артём Кульша и ещё 1 53 минуты назад
На улице Проходчиков в Москве мог взорваться газ. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в жилом доме на улице Проходчиков в Северо-Восточном административном округе столице произошел взрыв и возник пожар в результате него. Сообщалось, что площадь пожара составляет около 70 квадратных метров, горят четыре квартиры, два человека пострадали в результате произошедшего.
В жилом доме в Москве произошел взрыв
По данным «Мэша», число пострадавших увеличилось до четырех, а причиной инцидента мог стать взрыв газа.
Согласно информации издания «360», после взрыва и возникновения пожара пять или шесть человек были спасены из дома, четверо были переданы медицинским работникам, двое из них были госпитализированы. В беседе с изданием очевидцы оценили взрыв как сильный, а пожар — как очень сильный.
Происшествия , Видео , Москва
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