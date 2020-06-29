Иран раскрыл причины уничтожения украинского Boeing 

Украинский самолет «Боинг» был сбит в Иране в результате человеческой ошибкой. Об этом, как сообщает издание Reuters, заявил военный прокурор провинции Тегеран Голам Аббас Торки.

8 января, как сообщал «Рамблер», самолет «Боинг 737» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение неподалеку от аэропорта Тегерана. В результате него погибли 176 человек, находившиеся на борту лайнера, в том числе 85 граждан Канады. 11 января Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана признался, что лайнер был случайно сбит ракетами.

Сегодня Торки заявил, что украинское воздушное судно было сбито не по приказу высших военных властей Ирана, а в результате человеческой ошибкой. Также он заверил, что нет свидетельств того, что сбитие «Боинга» связано с кибератакой на иранские системы противоракетной (ПРО) или противовоздушной (ПВО) обороны. Кроме того, военный прокурор Тегерана сообщил, что в связи с крушением самолета были арестованы три человека.