«Трамп жестко предупредил Россию» 

Президент США сделал «жесткое» предупреждение России, объявив о возможной переброске американских войск из Германии в Польшу, считает иранское агентство Akharin Khabar. На совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Вашингтоне Трамп в очередной раскритиковал Германию.
Американский лидер заявил, что страна вкладывает в НАТО недостаточно денег.
Как сообщал «Рамблер», ранее Трамп приказал сократить численность военных США в Германии на 9,5 тысячи человек. Сейчас в стране размещены 34,5 тысячи американских военных. Также СМИ писали, что Трамп решил ограничить число единовременно находящихся в Германии военных с возможных 52-х до 25 тысяч человек.
На встрече с Дудой президент США рассказал, что его польский коллега призвал к размещению американских войск в Польше.
«Это серьезный сигнал для России», — заявил Трамп.
Он раскритиковал европейские страны, особенно Германию, за сотрудничество с Россией в области энергетики.
«Германия платит России миллиарды долларов за энергоносители, почему тогда Германия ожидает, что Соединенные Штаты защитят ее от России?» — возмутился он.
Как подчеркнул Трамп, он не раз называл Польшу одной из немногих стран, выполняющих свои обязательства в НАТО, поэтому американцы намерены направить туда больше военнослужащих. При этом, по версии Akharin Khabar, с проблемами могут столкнуться не Германия и не Россия, а сама Польша, которая получит «зеркальный ответ» Москвы в ответ на усиление американских войск неподалеку от России.