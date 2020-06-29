«Трамп жестко предупредил Россию» 

Американский лидер заявил, что страна вкладывает в НАТО недостаточно денег.

Как сообщал «Рамблер», ранее Трамп приказал сократить численность военных США в Германии на 9,5 тысячи человек. Сейчас в стране размещены 34,5 тысячи американских военных. Также СМИ писали, что Трамп решил ограничить число единовременно находящихся в Германии военных с возможных 52-х до 25 тысяч человек.

На встрече с Дудой президент США рассказал, что его польский коллега призвал к размещению американских войск в Польше.

«Это серьезный сигнал для России», — заявил Трамп.

Он раскритиковал европейские страны, особенно Германию, за сотрудничество с Россией в области энергетики.

«Германия платит России миллиарды долларов за энергоносители, почему тогда Германия ожидает, что Соединенные Штаты защитят ее от России?» — возмутился он.

Как подчеркнул Трамп, он не раз называл Польшу одной из немногих стран, выполняющих свои обязательства в НАТО, поэтому американцы намерены направить туда больше военнослужащих. При этом, по версии Akharin Khabar, с проблемами могут столкнуться не Германия и не Россия, а сама Польша, которая получит «зеркальный ответ» Москвы в ответ на усиление американских войск неподалеку от России.