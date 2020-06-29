По его словам, европейский бизнес стал главным бенефициаром массовой вырубки карпатских лесов. Она длится на протяжении 30 последних лет, покрывается высокопоставленными украинскими чиновниками и обогащает мафиозные кланы. После победы евромайдана в 2014 году ультраправые группировки взяли вырубку под свой патронаж. После этого она особенно усилилась.

«Деревообрабатывающая промышленность Евросоюза получила на Украине неограниченный источник дешевой древесины — без всяких проблем с экологами и затрат на рекультивацию», — считает Манчук.

Он убежден, что руководство Европейского союза (ЕС) открыто лоббирует интересы ведущих производителей Европы, например, увязывает выдачу Украине новых кредитов с отменой моратория на вывоз вырубленных деревьев.

Политолог выразил уверенность, что Евросоюз, внешний управляющий, смывает будущее зависимой от него Украины ради собственной выгоды.