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«Европа сливает Украину ради собственной выгоды» 

Артём Кульша и ещё 1 25 минут назад
Европа смывает будущее Украины ради собственной выгоды. Об этом политолог Андрей Манчук заявил в колонке для издания «Взгляд».
По его словам, европейский бизнес стал главным бенефициаром массовой вырубки карпатских лесов. Она длится на протяжении 30 последних лет, покрывается высокопоставленными украинскими чиновниками и обогащает мафиозные кланы. После победы евромайдана в 2014 году ультраправые группировки взяли вырубку под свой патронаж. После этого она особенно усилилась.
«Деревообрабатывающая промышленность Евросоюза получила на Украине неограниченный источник дешевой древесины — без всяких проблем с экологами и затрат на рекультивацию», — считает Манчук.
Он убежден, что руководство Европейского союза (ЕС) открыто лоббирует интересы ведущих производителей Европы, например, увязывает выдачу Украине новых кредитов с отменой моратория на вывоз вырубленных деревьев.
Политолог выразил уверенность, что Евросоюз, внешний управляющий, смывает будущее зависимой от него Украины ради собственной выгоды.
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В мире , Видео , Андрей Манчук , ЕС , Деловая газета "Взгляд"
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