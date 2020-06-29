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Лавров ответил на вопрос о сроках открытия границ 

Артём Кульша и ещё 19 47 минут назад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не знает, когда откроются границы России. Об этом он сообщил телеканалу RT.
27 марта, как сообщал «Рамблер», из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России было приостановлено международное авиасообщение, а 30 марта — закрыты сухопутные и речные границы.
Граница на замке: ЕС не дает россиянам «добро»
Сегодня Лавров дал интервью журналисту Антону Красовскому. Тот спросил главу Министерства иностранных дел (МИД), когда, по его мнению, границы откроются.
«Я не знаю», — ответил он.
Министр отметил, что за время пандемии принял участие в 15 видеоконференциях, в том числе столь крупных, как конференция Россия — АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) и конференции министров иностранных дел Содружества независимых государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
По его словам, сейчас период видеоконференций заканчивается и начинается постепенное возвращение к обычной жизни, например, он сам уже принял двух коллег в очном режиме и дважды побывал с визитами за границей.
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Политика , Видео , Другое , Латинская Америка , Антон Красовский , Сергей Лавров , МИД , ЕС , ШОС , Russia Today
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