27 марта, как сообщал «Рамблер», из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России было приостановлено международное авиасообщение, а 30 марта — закрыты сухопутные и речные границы.

«Я не знаю», — ответил он.

Министр отметил, что за время пандемии принял участие в 15 видеоконференциях, в том числе столь крупных, как конференция Россия — АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) и конференции министров иностранных дел Содружества независимых государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По его словам, сейчас период видеоконференций заканчивается и начинается постепенное возвращение к обычной жизни, например, он сам уже принял двух коллег в очном режиме и дважды побывал с визитами за границей.