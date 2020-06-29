Пакеты для трупов: Проценко о скандале в Коммунарке 

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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал информацию о выброшенных пакетах для тел и медицинских документах пациентов, подчеркнув, что медкарты из клиники не пропадали. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как писал «Рамблер», ранее Telegram-канал Readovka сообщил , что у эстакады неподалеку от коронавирусной больницы нашли черные окровавленные пакеты с заключениями о смерти. Как утверждает канал, дорожники, обнаружившие пакеты, отнесли их в больницу Коммунарки и обратились в полицию.

«Сообщения о том, что были также найдены медицинские карты пациентов, не соответствует действительности», — заявил Проценко (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Он подчеркнул, что обстоятельства случившегося уже устанавливает полиция., и напомнил, что процедура выдачи тел строго регламентирована законом.