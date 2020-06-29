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Пакеты для трупов: Проценко о скандале в Коммунарке 

Мария Иванова и ещё 34 13 минут назад
Пакеты для трупов: Проценко о скандале в Коммунарке
Фото: ТАСС
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал информацию о выброшенных пакетах для тел и медицинских документах пациентов, подчеркнув, что медкарты из клиники не пропадали. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Как писал «Рамблер», ранее Telegram-канал Readovka сообщил, что у эстакады неподалеку от коронавирусной больницы нашли черные окровавленные пакеты с заключениями о смерти. Как утверждает канал, дорожники, обнаружившие пакеты, отнесли их в больницу Коммунарки и обратились в полицию.
«Сообщения о том, что были также найдены медицинские карты пациентов, не соответствует действительности», — заявил Проценко (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Он подчеркнул, что обстоятельства случившегося уже устанавливает полиция., и напомнил, что процедура выдачи тел строго регламентирована законом.
«Вся необходимая информация и документация об алгоритме, а также тех, кому они были выданы, имеется в больнице и передана правоохранительным органам для установления причин произошедшего», — заключил он.
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Общество , Трупы , МВД
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