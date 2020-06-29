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Историк Соколов устроил истерику в суде 

Вероника Полынина и ещё 2 5 минут назад
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, получил предупреждение от судьи из-за устроенной на заседании суда истерики.
Как пишет Regnum, прокурор предложила суду заслушать переписку между Соколовым и Ещенко, однако попросила сделать это в закрытом режиме, чтобы не разглашать тайну личной жизни подсудимого.
Олега Соколова возмутило предложение гособвинителя, он заявил, что никаких интимных подробностей в переписке нет, зато есть свидетельства того, что Ещенко не была «чистой, невинной девочкой», и «люди должны это увидеть».
«В этих доказательствах видно, что делала пострадавшая! Какие страшные оскорбления она употребляла, какие страшные вещи она мне писала, как она оскорбляла моих детей!» — заявил Соколов, переходя на крик.
По его словам, переписка содержит «омерзительные и гнусные» доказательства того, «что творила» Ещенко.
Историк обратился к судье и заявил, что если она закроет процесс, то у него не будет возможности реабилитироваться в глазах общественности и исправить свой «жуткий образ».
В результате судья вынесла Олегу Соколову замечание за несоблюдение порядка, повышение голоса и высказывания в адрес судьи, после чего объявила перерыв.
Как ранее сообщал «Рамблер», в ноябре 2019 года 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова арестовали по подозрению в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Соколов дал признательные показания и рассказал, что в день убийства между ним и его возлюбленной Ещенко произошла ссора, в результате которой он четыре раза выстрелил в нее из обреза. Чтобы избавиться от тела, Соколов расчленил его и собирался выбросить останки в реку Мойку.
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Происшествия , Видео , Олег Соколов , ИА REGNUM
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