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Пока вы не уснули: Россию втягивают в новый скандал 

Сергей Василенок 1 час назад
Пока вы не уснули: Россию втягивают в новый скандал
Фото: Reuters

"Остановите беспредел": Кадыров призвал ООН повлиять на США

Официальные власти США необходимо призвать к ответственности за нарушения прав и свобод человека, а также внесудебные казни, заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Украина назвала условие подачи воды в Крым

Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал условием подачи воды в Крым возвращение Украине как полуострова, так и Донбасса.

Япония ответила противникам России в G7

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил о необходимости вести диалог с Россией.

Россию втягивают в новый скандал с G7

Члены G7 («большая семёрка») отказали президенту США Дональду Трампу в предложении вернуть Россию в состав международного клуба

На Украине сделали заявление о войне с Россией

Широкомасштабная война между Россией и Украиной в настоящее время невозможна.

Германия пожаловалась на пренебрежение России

В Германии следователи все еще ждут от России ответы на запросы, сделанные в связи с убийством бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

На Украине испытали "уничтожитель Крымского моста"

На одесском полигоне успешно испытали украинские противокорабельные крылатые ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», которые украинские СМИ ранее окрестили "уничтожителем Крымского моста".

В Крыму задержали пьяного украинского военного

Сотрудники ФСБ России в Крыму задержали мужчину без документов за незаконное пересечение украинско-российской границы.

Россиянам могут списать все кредитные долги

Сенатор Владимир Кравченко предложил банковскому сообществу обсудить более масштабные меры поддержки россиян, в том числе и возможность полной кредитной амнистии.

Российская нефть установила рекорд

Российский сорт нефти «Юралс» (Urals) рекордно подорожал по отношению к эталону — марке «Брент» (Brent).
Комментарии 6
В мире , Видео , Рамзан Кадыров , Дональд Трамп , Зелимхан Хангошвили , Алексей Резников , Владимир Кравченко , ФСБ , МИД , ООН , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters , США
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