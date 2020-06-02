Пока вы не уснули: Россию втягивают в новый скандал 

Официальные власти США необходимо призвать к ответственности за нарушения прав и свобод человека, а также внесудебные казни, заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Украина назвала условие подачи воды в Крым
Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал условием подачи воды в Крым возвращение Украине как полуострова, так и Донбасса.
Япония ответила противникам России в G7
Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил о необходимости вести диалог с Россией.
Россию втягивают в новый скандал с G7
Члены G7 («большая семёрка») отказали президенту США Дональду Трампу в предложении вернуть Россию в состав международного клуба
На Украине сделали заявление о войне с Россией
Широкомасштабная война между Россией и Украиной в настоящее время невозможна.
Германия пожаловалась на пренебрежение России
В Германии следователи все еще ждут от России ответы на запросы, сделанные в связи с убийством бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
На Украине испытали "уничтожитель Крымского моста"
На одесском полигоне успешно испытали украинские противокорабельные крылатые ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», которые украинские СМИ ранее окрестили "уничтожителем Крымского моста".
В Крыму задержали пьяного украинского военного
Сотрудники ФСБ России в Крыму задержали мужчину без документов за незаконное пересечение украинско-российской границы.
Россиянам могут списать все кредитные долги
Сенатор Владимир Кравченко предложил банковскому сообществу обсудить более масштабные меры поддержки россиян, в том числе и возможность полной кредитной амнистии.
Российская нефть установила рекорд
Российский сорт нефти «Юралс» (Urals) рекордно подорожал по отношению к эталону — марке «Брент» (Brent).