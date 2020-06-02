Чеченский лидер отметил, что наблюдает за ситуацией в США. По словам Кадырова, в стране правоохранители систематически нарушают права граждан: избивают их, душат, сбивают автомобилями. Руководитель Чеченской республики потребовал от властей США «остановить беспредел», а также обратился в ООН с просьбой принять меры в отношении американского руководства. Кадыров подчеркнул, что чиновники ответственны за творящиеся бесчинства, среди которых выделил преследование и убийства невиновных людей.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) полицейский во время задержания насмерть придушил афроамериканца по имени Джордж Флойд. Преступление спровоцировало акции протеста во многих американских городах, большинство из которых переросли в погромы.