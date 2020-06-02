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Кадыров призвал ООН наказать США 

Павел Тиунов и ещё 9 17 минут назад
Официальные власти США необходимо призвать к ответственности за нарушения прав и свобод человека, а также внесудебные казни, заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он адресовал соответствующую просьбу в Организацию объединенных наций (ООН).
Чеченский лидер отметил, что наблюдает за ситуацией в США. По словам Кадырова, в стране правоохранители систематически нарушают права граждан: избивают их, душат, сбивают автомобилями. Руководитель Чеченской республики потребовал от властей США «остановить беспредел», а также обратился в ООН с просьбой принять меры в отношении американского руководства. Кадыров подчеркнул, что чиновники ответственны за творящиеся бесчинства, среди которых выделил преследование и убийства невиновных людей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) полицейский во время задержания насмерть придушил афроамериканца по имени Джордж Флойд. Преступление спровоцировало акции протеста во многих американских городах, большинство из которых переросли в погромы.
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Политика , Ближний Восток , Видео , В мире , Массовые беспорядки , Рамзан Кадыров , ООН , США , Чеченская Республика
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