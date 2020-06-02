Япония ответила противникам России в G7 

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил о необходимости вести диалог с Россией . Об этом сообщает портал saga-s.co.jp.

Такое заявление министр сделал, комментируя идею президента США Трампа пригласить Россию на предстоящий саммит G7. Как писал «Рамблер», ранее Трамп предложил перенести саммит с конца июня на осень и пригласить на него не только постоянных участников, но и лидеров России, Австралии, Южной Кореи и Индии.

В этом году председательствовать на саммите будут США, встреча пройдет в Вашингтоне. Против приглашения России выступили в Великобритании и Канаде, отметив, что формат G8 перестал существовать из-за Крыма и свою политику Россия с тех пор не изменила. Однако в Японии не согласились с коллегами по G7.

«Чтобы Россия могла сыграть конструктивную роль в решении международных проблем, с ней необходимо вести диалог», — заявил Мотэги.

Он отметил, что и ранее представителей других стран и международных организаций приглашали на саммиты G7.