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Япония ответила противникам России в G7 

Мария Иванова 11 минут назад
Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил о необходимости вести диалог с Россией. Об этом сообщает портал saga-s.co.jp.
Такое заявление министр сделал, комментируя идею президента США Трампа пригласить Россию на предстоящий саммит G7. Как писал «Рамблер», ранее Трамп предложил перенести саммит с конца июня на осень и пригласить на него не только постоянных участников, но и лидеров России, Австралии, Южной Кореи и Индии.
В этом году председательствовать на саммите будут США, встреча пройдет в Вашингтоне. Против приглашения России выступили в Великобритании и Канаде, отметив, что формат G8 перестал существовать из-за Крыма и свою политику Россия с тех пор не изменила. Однако в Японии не согласились с коллегами по G7.
«Чтобы Россия могла сыграть конструктивную роль в решении международных проблем, с ней необходимо вести диалог», — заявил Мотэги.
Он отметил, что и ранее представителей других стран и международных организаций приглашали на саммиты G7.
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В мире , Видео , Политика , МИД , Япония
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