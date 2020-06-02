На Украине сделали заявление о войне с Россией

По его словам, в данный момент есть три причины невозможности открытого российско-украинского военного противостояния — экономический кризис, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«350 тысяч военных прошли испытание на восточном фронте, и это серьезный потенциал, которым не владеют сегодня в том числе многие европейские страны», — заявил министр.

Также он сообщил, что в последнее время российские войска не продвигаются вглубь Украины. Это Резников также связал с серьезностью потенциала украинских военнослужащих. Кроме того, он заявил, что урегулирование ситуации в Донбассе зашло в тупик, а возник тупик в день появления текста минских соглашений.