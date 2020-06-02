«Рамблер» писал, что этнического чеченца, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили застрелили 23 августа 2019 года в Берлине. Немецкие следователи объявили о задержании по подозрению в совершении убийства 49-летнего российского гражданина и о том, что есть доказательства причастности к преступлению России и Чечни. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет отношения к этому происшествию.

Минюст Германии проинформировал депутата бундестага от Левой партии Севим Дагделен, что два обращения прокуратуры по делу об убийстве Хангошвили до сих пор «остались без содержательного ответа от России», отмечает сегодня Deutsche Welle.

При этом, по данным издания, в Минюсте подчеркнули, что запросы были сделаны еще в декабре 2019 года.

Ранее СМИ писали, что следователи рассматривают две основные версии убийства Хангошвили: «разборки» организованной преступности и профессионально спланированное заказное убийство по политическому мотиву. Сообщалось, что Хангошвили участвовал во второй чеченской кампании на стороне боевиков.