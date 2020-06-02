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Страна (Украина): под Одессой военные успешно испытали крылатые ракеты «Нептун» 

ИноСМИ 1 час назад
На одесском полигоне успешно испытали украинские противокорабельные крылатые ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун». Об этом глава конструкторского бюро «Луч» (входит в состав Укроборонпрома — прим. ред.) Олег Коростелев рассказал изданию «АрміяInform».
На полигоне Алибей в Одесской области запустили две ракеты, которые успешно поразили две мишени в Черном море. Одна мишень находилась на расстоянии 85 километров от места старта. Вторая мишень располагалась в 110 километрах.
По словам Коростелева, после старта ракеты выполнили запланированный маршрут, а при приближении к целям ракеты начали снижаться до пяти метров над уровнем моря и рассчитали оптимальную точку поражения. «Испытания прошли успешно, все надводные цели были поражены на заданной дальности», — добавил он.
Напомним, на Украине прошли успешные испытания крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун». Ракета после старта успешно совершила полет по заданному маршруту и на определенных ​​высотах. Завершение этого этапа означает, что разработка Р-360, как летательного аппарата, завершена.
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Оружие , Армия , Видео , Украина , Укроборонпром
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