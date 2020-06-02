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Украина назвала условие подачи воды в Крым 

Lenta.ru 22 минуты назад
Украина назвала условие подачи воды в Крым
Фото: ТАСС
Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал условием подачи воды в Крым возвращение Украине как полуострова, так и Донбасса. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на ICTV, видеозапись доступна в YouTube.
На вопрос журналиста, обращалась ли Москва по поводу переговоров по вопросам водоснабжения полуострова, Резников ответил, что ему неизвестно о каком-либо официальном запросе российское стороны.
«Но если они обратятся к официальному Киеву, будет очень простой ответ: освобождайте оккупированный Крым, освобождайте оккупированный Донбасс, забирайте свои войска с территории Украины, и мы восстановим водоснабжение для граждан Украины в свободном Крыму», — сказал украинский вице-премьер.
Ранее 1 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет помогать Москве с водоснабжением Крыма: «Мы внимательно следим за событиями, которые происходят на Крымском полуострове. Безусловно, ситуация там, я бы сказал, более чем критическая. Но мы не планируем помогать России решать ее проблемы как оккупанта».
Проблемы с водой начались в Крыму после присоединения к России в 2014 году, поскольку Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу.
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией и начала вооруженного конфликта в Донбассе. Украина регулярно обвиняет Россию в причастности к боевым действиям на юго-востоке своей территории. Москва отрицает все обвинения.
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В мире , Дмитрий Кулеба , Алексей Резников , Республика Крым
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