Члены G7 («большая семёрка») отказали президенту США Дональду Трампу в предложении вернуть Россию в состав международного клуба, сообщает издание Politico. При этом лидеры стран-участниц «Группы семи» единогласно выступили за приглашение Индии, Южной Кореи и Австралии.

Дональд Трамп, напоминают журналисты, в настоящее время организует проведение очередного саммита на территории США. При этом он уже неоднократно отмечал, что совещание обязательно должно пройти при участии лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи.

Против российского членства в G7, отмечают журналисты, высказались премьер-министры Канады и Великобритании. Глава британского правительства Борис Джонсон указал на агрессивные и дестабилизирующие действия России», которые угрожают гражданам Соединенного королевства. Политик имел в виду отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что Россия должна оставаться за пределами G7 из-за попирания международного права.

Отмечается, что Трамп уже в третий раз призывает вернуть Россию в состав международного клуба. Впервые он заговорил об этом в 2018 году, затем вернулся к вопросу в 2019-ом.

Россию лишили членства в «большой семерке», как сообщал «Рамблер», в 2014 году после того, как Крым вошел в состав РФ.