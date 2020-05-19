Путин ответил Лукашенко отказом
Предложение Белоруссии и Армении о введении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) единого тарифа на транзит газа пока не может быть реализовано.
Путин выдвинул требование регионам
Не все медицинские работники, лечащие пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, получили доплату за апрель. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин.
Япония покусилась на территориальную целостность РФ
Суверенитет Японии распространяется на Южные Курилы. Об этом, как сообщает «Лайф», сказано в докладе японского Министерства иностранных дел (МИД).
Украина заявила о переброске российских танков в Донбасс
В Донбасс были переброшены более десяти российских танков, заявили разведчики министерства обороны Украины. В добавок ополченцы получили массу другого вооружения, сообщает информационное агентство УНН.
В Казахстане идет «атака» на русских
Казахстанский правозащитник и русофил Ермек Тайчибеков заявил о «русофобской кампании» в Казахстане, в ходе которой людей заставляют отказаться от русского языка и русской культуры.
Россию ждет новый раунд нефтяной войны
Опрошенные изданием Handelsblatt эксперты считают, что небольшой рост нефтяных цен даст временную передышку России и Саудовскую Аравии, но затем им предстоит новым раунд нефтяного противостояния.
Собянин призвал «приспосабливаться к новой реальности»
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал безответственным заявление о победе над коронваирусом. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».
"Дохлая лошадь": Чубайс вынес "приговор" России
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью YouTube-каналу Forbes заявил, что российская экономика должна найти новый ориентир.
Поклонская разоблачила Гордона
Украинский журналист Дмитрий Гордон — специальный агент Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила в своем телеграм-канале.
Назван следующий эпицентр пандемии
Глава бразильского подразделения «Врачей без границ» Ана де Лемос заявила, что Латинская Америка станет следующим очагом пандемии коронавируса. Как пишет Der Spiegel, самая опасная ситуация грозит Бразилии.