Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Япония покусилась на территориальную целостность РФ 

Артём Кульша и ещё 1 1 час назад
Япония покусилась на территориальную целостность РФ
Фото: РИА Новости
Суверенитет Японии распространяется на Южные Курилы. Об этом, как сообщает «Лайф», сказано в докладе японского Министерства иностранных дел (МИД).
МИД Японии, как сообщал «Рамблер», каждый год выпускает доклад под названием «Синяя книга по дипломатии». В докладе за 2020 год сказано, что суверенитет Японии распространяется на южную группу островов Курильского архипелага — Итуруп, Хабомаи, Шикотан и Кунашир.
Москва ответила на инсинуации о Брежневе и Курилах
Также в документе сказано, что лишь после урегулирования вопроса о принадлежности этих островов возможно заключение мирного договора с Россией.
В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что территориальный спор между Россией и Японией упирается в нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны и подписать мирный договор.
В апреле автор китайского издания Sohu смоделировал возможную войну между Россией и Японией за Курильские острова. По его мнению, попытка Токио вернуть их силой обернется фиаско — Москва разгромит его в течение 24 часов, а США не придут на помощь.
Видео дня. Фейковый депутат решает проблемы родного города
Комментарии 116
В мире , Сергей Лавров , МИД , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Блогер Диденко разоблачила подлость Запашного
Блогер Диденко разоблачила подлость Запашного
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
Прикованная к постели москвичка получила штраф
Прикованная к постели москвичка получила штраф
Труп со спущенными штанами нашли у детсада в Москве
Труп со спущенными штанами нашли у детсада в Москве
Видео
Опубликовано видео перекрытия магистрали из-за уток
00:38
Опубликовано видео перекрытия магистрали из-за уток
Новости Москвы
Опубликовано видео падения метеорита над Красноярском
00:37
Опубликовано видео падения метеорита над Красноярском
Общество Наука и техника
Безлюдные улицы Стамбула попали на видео
01:05
Безлюдные улицы Стамбула попали на видео
В мире
Опубликовано видео с выпускного экзамена танкистов
01:38
Опубликовано видео с выпускного экзамена танкистов
Армия
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
02:07
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Армия
Спортсмен сбежал от росгвардейцев и попал на видео
01:08
Спортсмен сбежал от росгвардейцев и попал на видео
Происшествия
Появилось видео столкновений с полицией в Париже
00:53
Появилось видео столкновений с полицией в Париже
Происшествия
Появилось видео работы СОБР со стрелком в Москве
Происшествия
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
01:25
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
00:47
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение