Япония покусилась на территориальную целостность РФ 

МИД Японии, как сообщал «Рамблер», каждый год выпускает доклад под названием «Синяя книга по дипломатии». В докладе за 2020 год сказано, что суверенитет Японии распространяется на южную группу островов Курильского архипелага — Итуруп, Хабомаи, Шикотан и Кунашир.

Также в документе сказано, что лишь после урегулирования вопроса о принадлежности этих островов возможно заключение мирного договора с Россией.

В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что территориальный спор между Россией и Японией упирается в нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны и подписать мирный договор.

В апреле автор китайского издания Sohu смоделировал возможную войну между Россией и Японией за Курильские острова. По его мнению, попытка Токио вернуть их силой обернется фиаско — Москва разгромит его в течение 24 часов, а США не придут на помощь.