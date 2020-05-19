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В Казахстане идет «атака» на русских 

Экспресс газета 44 минуты назад
Правозащитник из Казахстана Ермек Тайчибеков сообщил о том, что в стране проводится явная русофобская кампания. По мнению эксперта, русских в Казахстане пытаются заставить отказаться от языка и культуры.
«В Казахстане на государственном уровне идёт целенаправленная работа по уничтожению российского влияния, влияния русской культуры и в том числе русского языка, — высказал своё мнение правозащитник и русофил. — Поскольку в медиапространстве началось возмущение подобной политикой, с 2020 года Казахстан на самом высоком уровне принял для себя решение формировать русофобские настроения руками самих же русских», — цитирует Тайчибекова «Царьград».
По мнению правозащитника, среди четырех миллионов русских, проживающих в Казахстане, всегда можно найти тех, кто готов проводить подобную политику из-за прежних проблем с законом или желания сохранить должность.
По сообщению СМИ в Казахстане идет сбор подписей под петицией о лишении русского языка статуса межнационального. При том, что по оценкам экспертов, русским языком в стране владеют 98% населения, тогда как казахсхим — не более 30%.
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В мире , Видео , Царьград ТВ
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