Путин выдвинул требование регионам

Не все медицинские работники, лечащие пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, получили доплату за апрель. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин

В начале апреля, как сообщал «Рамблер», Путин поручил выплачивать врачам, борющимся с коронавирусной инфекцией, доплаты в размере 80 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу — 25 тысяч рублей, врачам скорой помощи — 50 тысяч рублей, фельдшерам, медицинским сестрам и водителям — 25 тысяч рублей.

Сегодня президент проводит совещание о ситуации с выплатами медработникам. В ходе него он заявил, что не все медики получили деньги за апрель, хотя все расчеты с ними должны были завершиться до 15 мая.

Путин добавил, что все выплаты медицинским работникам должны быть прозрачны и понятны, а также поручил правительству и министерствам здравоохранения и труда и социальной защиты обеспечить мониторинг выплат.