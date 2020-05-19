Путин выдвинул требование регионам

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«Деньги получили не все»: Путин выдвинул требование 

Артём Кульша 10 минут назад
Не все медицинские работники, лечащие пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, получили доплату за апрель. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин.
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В начале апреля, как сообщал «Рамблер», Путин поручил выплачивать врачам, борющимся с коронавирусной инфекцией, доплаты в размере 80 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу — 25 тысяч рублей, врачам скорой помощи — 50 тысяч рублей, фельдшерам, медицинским сестрам и водителям — 25 тысяч рублей.
Сегодня президент проводит совещание о ситуации с выплатами медработникам. В ходе него он заявил, что не все медики получили деньги за апрель, хотя все расчеты с ними должны были завершиться до 15 мая.
Путин добавил, что все выплаты медицинским работникам должны быть прозрачны и понятны, а также поручил правительству и министерствам здравоохранения и труда и социальной защиты обеспечить мониторинг выплат.
Вчера совещание о выплатах медиработникам, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, провел премьер-министр России Михаил Мишустин. Он потребовал до завтрашнего дня разобраться со всеми замечаниями Путина.
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Политика , Видео , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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