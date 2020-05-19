Предложение Белоруссии и Армении о введении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) единого тарифа на транзит газа пока не может быть реализовано. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин.

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В ходе него он отметил, что Россия, Казахстан и Киргизия поддерживают формулу, согласно которой подходы к ценообразованию на газ в ЕАЭС можно было бы определить позднее, а Белоруссия и Армения нет. Они предлагают ввести единый тариф на услуги по транспортировке и транзиту газа.

«Мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом и единой системой налогообложения», — заявил российский лидер.

Он оценил нынешний уровень интеграции в ЕАЭС как недостаточно глубокий и высказал мнение, что обсуждение подходов к ценообразованию на газ можно будет продолжить по линии экспертов.

В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности вести с Россией переговоры об углублении интеграции, если та откажется от имперских замашек.