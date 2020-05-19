Украина заявила о переброске российских танков в Донбасс

В Донбасс были переброшены более десяти российских танков, заявили разведчики министерства обороны Украины . В добавок ополченцы получили массу другого вооружения, сообщает информационное агентство УНН.

Речь идет о трёх новых танках и восьми отремонтированных, отметили сотрудники Главного управления разведки. Они также выяснили, что на территорию самопровозглашенных республик были доставлены несколько вагонов с боеприпасами, восемь бронемашин и около тридцати автомобилей, под завязку загруженных снарядами для гранатометов и патронами для всех видов стрелкового оружия.

Подчеркивается, что военная техника и вооружение было переброшено через неконтролируемый украинцами участок границы.