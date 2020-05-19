Украина заявила о переброске российских танков в Донбасс

В Донбасс были переброшены более десяти российских танков, заявили разведчики министерства обороны Украины. В добавок ополченцы получили массу другого вооружения, сообщает информационное агентство УНН.
Речь идет о трёх новых танках и восьми отремонтированных, отметили сотрудники Главного управления разведки. Они также выяснили, что на территорию самопровозглашенных республик были доставлены несколько вагонов с боеприпасами, восемь бронемашин и около тридцати автомобилей, под завязку загруженных снарядами для гранатометов и патронами для всех видов стрелкового оружия.
Подчеркивается, что военная техника и вооружение было переброшено через неконтролируемый украинцами участок границы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», украинский журналист и политолог Виталий Портников заявил, что зашедшие в тупик российско-украинские переговоры относительно урегулирования ситуации в Донбассе свидетельствуют о том, что «России нужна вся Украина». Он предположил, что Кремль пытается установить совместный с западом протекторат над страной.