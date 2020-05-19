Глава бразильского подразделения «Врачей без границ» Ана де Лемос заявила, что Латинская Америка станет следующим очагом пандемии коронавируса. Как пишет Der Spiegel, самая опасная ситуация грозит Бразилии

По информации Всемирной организации здравоохранения, в Южной Америке на прошлой неделе зафиксировали 96 тысяч новых случаев коронавируса и около 5,5 тысячи смертей, прирост составил 45 процентов и 51 процент соответственно.

Der Spiegel подчеркивает, что официальные цифры не передают весь масштаб кризиса в Бразилии и Мексике. Рассказы сотрудников похоронных служб и медперсонала позволяют предположить, что от последствий заражения умерло больше людей, чем объявлено (по официальным данным, в Бразилии умерли 16,8 тысячи человек, в Мексике скончались 5,3 тысячи человек).

Издание обратило внимание на «повышенную смертность» в столице Перу Лиме, в бразильском городе Манаус и городе Гуаякиль в Эквадоре. Речь идет о сравнении общего числа умерших за последние месяцы со средним показателем прошлых лет.

Оказалось, что в Лиме сейчас умирает вдвое больше людей, чем обычно, в Манаусе число смертей взлетело в три раза, а в Гуаякиле скончались как минимум в пять раз больше человек, чем за аналогичные периоды прошлых лет.

Неназванный врач-реаниматолог из Сан-Паулу заявил, что Бразилия рискует стать следующим глобальным центром пандемии. Рио-де-Жанейро он предрек судьбу «бразильского Нью-Йорка». Общее количество смертей от коронавируса в стране может достигнуть ста тысяч, считает он.

Der Spiegel обратило внимание, что и президент Бразилии Жаир Болсонару, и глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор не воспринимали ситуацию всерьез и выступали против ограничительных мер.

При этом системы здравоохранения этих стран пострадали из-за экономической стагнации в последние годы.

Как писал «Рамблер», по последним данным, новый коронавирус выявили более чем у 4,8 миллиона человек по всему миру, более 318 тысяч из них скончались, около 1,8 миллиона излечились.